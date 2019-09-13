Випуск новин за 14:00: Шнобелівська премія. Обшуки в банку Порошенка
У випуску новин за 13 вересня станом на 14:00 – Шнобелівську премію 2019 вручили за дослідження намагнічених тарганів та асиметрії мошонки. До будівлі "Міжнародного інвестиційного банку" завітали правоохоронці. Вони здійснюють там обшуки. Основним власником банку є п'ятий президент України Петро Порошенко.
Також у випуску:
Олег Сенцов спалив свою тюремну робу. Український режисер спочатку облив тюремний одяг бензином, а потім підпалив.
Загадкова смерть бійця Нацгвардії на Донбасі.
Володимир Зеленський виступив на щорічному міжнародному форумі YES та розповів, що на його думку є щастям.
Верховна Рада підтримала розпуск Центральної виборчої комісії. Ініціював зміну членів Центрвиборчкому Президент України Володимир Зеленський.
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