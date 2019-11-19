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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ
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      Выпуск новостей за 14:00: Смертельное ДТП на Хмельнитчине. Суд над Ляшко

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 14:00 – на Хмельнитчине не разминулись легковушка и рейсовый автобус: два человека погибли, еще десять травмированы. Авария произошла утром не выезде из города Дунаевцы. Главному радикала Олегу Ляшко в эти минуты выбирают меру пресечения. Судебное заседание началось в Бориспольском суде.

      Также в выпуске:

      Между тем, в Очаков плывут украинские военные корабли, которые захватила Россия. Прибудут они туда завтра после обеда.

      Встреча с глазу на глаз Зеленского и Путина вполне возможна. Эту информацию обнародовали российские СМИ, ссылаясь на источники в администрации российского президента.

      В Днепре из-за взрыва погиб человек. Он прогремел примерно в 6:00 утра в одном из дворов в спального района города.

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      Теги: Олег Ляшко Новости политики Судьи Аварии и ДТП Выпуск новостей
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