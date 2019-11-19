Выпуск новостей за 14:00: Смертельное ДТП на Хмельнитчине. Суд над Ляшко
В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 14:00 – на Хмельнитчине не разминулись легковушка и рейсовый автобус: два человека погибли, еще десять травмированы. Авария произошла утром не выезде из города Дунаевцы. Главному радикала Олегу Ляшко в эти минуты выбирают меру пресечения. Судебное заседание началось в Бориспольском суде.
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