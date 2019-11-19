Выпуск новостей за 14:00: Смертельное ДТП на Хмельнитчине. Суд над Ляшко

В выпуске новостей за 19 ноября по состоянию на 14:00 – на Хмельнитчине не разминулись легковушка и рейсовый автобус: два человека погибли, еще десять травмированы. Авария произошла утром не выезде из города Дунаевцы. Главному радикала Олегу Ляшко в эти минуты выбирают меру пресечения. Судебное заседание началось в Бориспольском суде.

Также в выпуске:

Между тем, в Очаков плывут украинские военные корабли, которые захватила Россия. Прибудут они туда завтра после обеда.

Встреча с глазу на глаз Зеленского и Путина вполне возможна. Эту информацию обнародовали российские СМИ, ссылаясь на источники в администрации российского президента.

В Днепре из-за взрыва погиб человек. Он прогремел примерно в 6:00 утра в одном из дворов в спального района города.