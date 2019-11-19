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      Випуск новин за 14:00: Смертельна ДТП на Хмельниччині. Суд над Ляшком

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 листопада станом на 14:00 – на Хмельниччині не розминулись легковик та рейсовий автобус: двоє людей загинуло, ще десять травмовано. Аварія сталась зранку не виїзді з міста Дунаївці. Головному радикалу Олегові Ляшку у ці хвилини обирають запобіжний захід. Судове засідання розпочалося у Бориспільському суді.

      Також у випуску:

      Тим часом, до Очакова пливуть українські військові кораблі, які захопила Росія. Прибудуть вони туди завтра по обіді.

      Зустріч віч-на-віч Зеленського і Путіна цілком можлива. Цю інформацію оприлюднили російські ЗМІ, посилаючись на джерела в адміністрації російського президента.

      У Дніпрі через вибух загинув чоловік. Він прогримів приблизно о 6 годині ранку в одному з дворів у спального району міста.

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      Теги: Новини політики Олег Ляшко Випуск новин Аварії та ДТП Судді
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