Выпуск новостей за 14:00: Состав ЦИК. Смертельная авария в Тернополе
В выпуске у новостей за 4 октября по состоянию на 14:00 – Рада утвердила новый состав ЦИК. 12 членов ЦИК – представители "Слуги народа", двое от "Оппоплатформы – "За жизнь", по одному представителю имеют "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". На Тернопольщине пьяный водитель на БМВ насмерть сбил двух парней. Им было по 23 года, ребята скончались на месте еще до приезда медиков.
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Источник: 24 канал
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