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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА
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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА

      Выпуск новостей за 14:00: Состав ЦИК. Смертельная авария в Тернополе

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      В выпуске у новостей за 4 октября по состоянию на 14:00 – Рада утвердила новый состав ЦИК. 12 членов ЦИК – представители "Слуги народа", двое от "Оппоплатформы – "За жизнь", по одному представителю имеют "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". На Тернопольщине пьяный водитель на БМВ насмерть сбил двух парней. Им было по 23 года, ребята скончались на месте еще до приезда медиков.

      Также в выпуске:

      Возле села Сокольники на Львовщине аварийно приземлился военно-транспортный самолет АН-12.

      В Житомире проводят встречу президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко.

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      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Тернополь ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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