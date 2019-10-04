Выпуск новостей за 14:00: Состав ЦИК. Смертельная авария в Тернополе

В выпуске у новостей за 4 октября по состоянию на 14:00 – Рада утвердила новый состав ЦИК. 12 членов ЦИК – представители "Слуги народа", двое от "Оппоплатформы – "За жизнь", по одному представителю имеют "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос". На Тернопольщине пьяный водитель на БМВ насмерть сбил двух парней. Им было по 23 года, ребята скончались на месте еще до приезда медиков.

Также в выпуске: Возле села Сокольники на Львовщине аварийно приземлился военно-транспортный самолет АН-12. В Житомире проводят встречу президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко. Рябошапка заявил, что в ГПУ взялись за реформирование органа, продлится оно около двух лет.

Источник: 24 канал