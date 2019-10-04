Випуск новин за 14:00: Склад ЦВК. Смертельна аварія в Тернополі
У випуск у новин за 4 жовтня станом на 14:00 – Рада затвердила новий склад ЦВК. 12 членів ЦВК – представники "Слуги народу", двоє від "Опоплатформи – "За життя", по одному представнику мають "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос". На Тернопільщині п'яний водій на БМВ на смерть збив двох хлопців. Їм було по 23 роки, хлопці померли на місці ще до приїзду медиків.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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