Випуск новин за 14:00: Склад ЦВК. Смертельна аварія в Тернополі

У випуск у новин за 4 жовтня станом на 14:00 – Рада затвердила новий склад ЦВК. 12 членів ЦВК – представники "Слуги народу", двоє від "Опоплатформи – "За життя", по одному представнику мають "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос". На Тернопільщині п'яний водій на БМВ на смерть збив двох хлопців. Їм було по 23 роки, хлопці померли на місці ще до приїзду медиків.

Також у випуску: Біля села Сокільники на Львівщині аварійно приземлився військово-транспортний літак АН-12. У Житомирі проводять зустріч президенти Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко. Рябошапка заявив, що у ГПУ взялися за реформування органу, триватиме воно близько двох років.

Джерело: 24 канал