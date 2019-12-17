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      Выпуск новостей за 14:00: Столкновения под Радой. ДТП на Черниговщине

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 14:00 – столкновения вблизи Верховной Рады набирают обороты. Протестующие находятся в окружении полиции. Нескольких участников митинга задержали. На Черниговщине не разминулись автобус и грузовик: в итоге трое человек погибли, еще 16 попали в больницу.

      Также в выпуске:

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      Теги: Аварии и ДТП Верховная Рада Выпуск новостей
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