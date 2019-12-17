Выпуск новостей за 14:00: Столкновения под Радой. ДТП на Черниговщине

В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 14:00 – столкновения вблизи Верховной Рады набирают обороты. Протестующие находятся в окружении полиции. Нескольких участников митинга задержали. На Черниговщине не разминулись автобус и грузовик: в итоге трое человек погибли, еще 16 попали в больницу.

Также в выпуске: Украина и Азербайджан могут сотрудничать в газовой сфере. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Азербайджан. Адвоката Юлии Кузьменко таки допустили к материалам уголовного дела. Во Франции массово продолжают бастовать против повышения пенсионного возраста.