Випуск новин за 14:00: Сутички під Радою. ДТП на Чернігівщині

У випуску новин за 17 грудня станом на 14:00 – сутички поблизу Верховної Ради набирають обертів. Протестувальники перебувають в оточенні поліції. Кількох учасників мітингу вже затримали. На Чернігівщині не розминулися автобус та вантажівка: у підсумку троє людей загинуло, ще 16 потрапило до лікарні.

Також у випуску: Україна та Азербайджан можуть співпрацювати у газовій сфері. Про це повідомив Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Азербайджану. Адвоката Юлії Кузьменко таки допустили до матеріалів кримінальної справи. У Франції масово продовжують страйкувати проти підвищення пенсійного віку.