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      Випуск новин за 14:00: Сутички під Радою. ДТП на Чернігівщині

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 грудня станом на 14:00 – сутички поблизу Верховної Ради набирають обертів. Протестувальники перебувають в оточенні поліції. Кількох учасників мітингу вже затримали. На Чернігівщині не розминулися автобус та вантажівка: у підсумку троє людей загинуло, ще 16 потрапило до лікарні.

      Також у випуску:

      Україна та Азербайджан можуть співпрацювати у газовій сфері. Про це повідомив Володимир Зеленський під час свого робочого візиту до Азербайджану.

      Адвоката Юлії Кузьменко таки допустили до матеріалів кримінальної справи.

      У Франції масово продовжують страйкувати проти підвищення пенсійного віку.

      Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
      сьогодні
      19395
      Теги: Випуск новин Верховна Рада Аварії та ДТП
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