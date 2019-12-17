Випуск новин за 14:00: Сутички під Радою. ДТП на Чернігівщині
У випуску новин за 17 грудня станом на 14:00 – сутички поблизу Верховної Ради набирають обертів. Протестувальники перебувають в оточенні поліції. Кількох учасників мітингу вже затримали. На Чернігівщині не розминулися автобус та вантажівка: у підсумку троє людей загинуло, ще 16 потрапило до лікарні.
Також у випуску:
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