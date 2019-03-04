Выпуск новостей за 14:00, Увольнение Олега Гладковского. Масштабные пожары в Австралии
В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 14:00 – Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя председателя СНБО Олега Гладковского. Именно его считают одним из участников скандального расследования журналистов "Наши деньги" о коррупции в "Укроборонпроме". Юг Австралии охватили масштабные пожары. Пламя выжгло более 10 тысяч гектаров леса, несколько домов сгорели.
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Источник: 24 канал
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