Выпуск новостей за 14:00, Увольнение Олега Гладковского. Масштабные пожары в Австралии

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 14:00 – Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя председателя СНБО Олега Гладковского. Именно его считают одним из участников скандального расследования журналистов "Наши деньги" о коррупции в "Укроборонпроме". Юг Австралии охватили масштабные пожары. Пламя выжгло более 10 тысяч гектаров леса, несколько домов сгорели.

Также в выпуске: G7 и Всемирный банк призвали Украину восстановить наказание за незаконное обогащение. В США прокатился ряд торнадо, по меньшей мере 23 человека погибли.