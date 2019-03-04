Випуск новин за 14:00: Звільнення Олега Гладковського. Масштабні пожежі в Австралії

У випуску новин за 4 березня станом на 14:00 – Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення заступника голови РНБО Олега Гладковського. Саме його вважають одним з учасників скандального розслідування журналістів "Наші гроші" про корупцію в "Укроборонпромі". Південь Австралії охопили масштабні пожежі. Полум'я випалило понад 10 тисяч гектарів лісу, кілька будинків згоріли вщент.

Також у випуску: G7 та Світовий банк закликали Україну відновити покарання за незаконне збагачення. У США прокотилася низка торнадо, щонайменше 23 людини загинули.