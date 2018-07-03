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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 14:00: Возвращение туристов домой. Ранение подростка в Донецкой области

Выпуск новостей 23 Читати новину українською

В выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 14:00 – украинские туристы ночью вернулись в Киев из Албании после многодневного ожидания в иностранном аэропорту. В Тунисе и Испании еще только ждут вылета. Врачи в Харькове пытаются спасти зрение шестнадцатилетнего подростка, в руках которого в селе Заря Донецкой области разорвалась взрывчатка. Вследствие травм парень потерял кисть руки.

Также в выпуске:

Поселок Золотое-4 перешло под полный контроль ВСУ.

Верховная Рада приняла закон, который должен усилить защиту детей.

Приговор Владимиру Балуху объявят через два дня.

Теги: Украинские туристы застряли за рубежом авиация Туніс Жертвы Украина – Россия Операция Объединенных сил Новости Донецка Албания Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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