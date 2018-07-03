Выпуск новостей за 14:00: Возвращение туристов домой. Ранение подростка в Донецкой области

Выпуск новостей за 14:00: Возвращение туристов домой. Ранение подростка в Донецкой областиВыпуск новостей 23 Читати новину українською
В выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 14:00 – украинские туристы ночью вернулись в Киев из Албании после многодневного ожидания в иностранном аэропорту. В Тунисе и Испании еще только ждут вылета. Врачи в Харькове пытаются спасти зрение шестнадцатилетнего подростка, в руках которого в селе Заря Донецкой области разорвалась взрывчатка. Вследствие травм парень потерял кисть руки.
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Источник: 24 канал
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