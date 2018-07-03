Выпуск новостей за 14:00: Возвращение туристов домой. Ранение подростка в Донецкой области

В выпуске новостей за 3 июля по состоянию на 14:00 – украинские туристы ночью вернулись в Киев из Албании после многодневного ожидания в иностранном аэропорту. В Тунисе и Испании еще только ждут вылета. Врачи в Харькове пытаются спасти зрение шестнадцатилетнего подростка, в руках которого в селе Заря Донецкой области разорвалась взрывчатка. Вследствие травм парень потерял кисть руки.

Также в выпуске: Поселок Золотое-4 перешло под полный контроль ВСУ. Верховная Рада приняла закон, который должен усилить защиту детей. Приговор Владимиру Балуху объявят через два дня.