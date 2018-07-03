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Випуск новин за 12:00: Повернення туристів додому. Поранення підлітка на Донеччині

Випуск новин 31 Читать новость на русском

У випуску новин за 3 липня станом на 12:00 – українські туристи вночі повернулися до Києва з Албанії після кількаденного очікування в іноземному аеропорту. У Тунісі та Іспанії ще тільки чекають вильоту. Лікарі у Харкові намагаються врятувати зір шістнадцятирічного підлітка, у руках якого у селі Зоря на Донеччині розірвалась вибухівка. Внаслідок травм хлопець втратив кисть руки.

Також у випуску:

Селище Золоте-4 перейшло під повний контроль ЗСУ.

Верховна Рада ухвалила закон, який має посилити захист дітей.

Вирок Володимирові Балуху оголосять за два дні.

Теги: Українські туристи застрягли за кордоном Туніс Жертви авіація Україна – Росія Випуск новин Албанія Новини Донецька Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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