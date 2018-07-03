Випуск новин за 12:00: Повернення туристів додому. Поранення підлітка на Донеччині

Випуск новин за 12:00: Повернення туристів додому. Поранення підлітка на ДонеччиніВипуск новин 31 Читать новость на русском
У випуску новин за 3 липня станом на 12:00 – українські туристи вночі повернулися до Києва з Албанії після кількаденного очікування в іноземному аеропорту. У Тунісі та Іспанії ще тільки чекають вильоту. Лікарі у Харкові намагаються врятувати зір шістнадцятирічного підлітка, у руках якого у селі Зоря на Донеччині розірвалась вибухівка. Внаслідок травм хлопець втратив кисть руки.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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