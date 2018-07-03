Випуск новин за 12:00: Повернення туристів додому. Поранення підлітка на Донеччині

У випуску новин за 3 липня станом на 12:00 – українські туристи вночі повернулися до Києва з Албанії після кількаденного очікування в іноземному аеропорту. У Тунісі та Іспанії ще тільки чекають вильоту. Лікарі у Харкові намагаються врятувати зір шістнадцятирічного підлітка, у руках якого у селі Зоря на Донеччині розірвалась вибухівка. Внаслідок травм хлопець втратив кисть руки.

Також у випуску: Селище Золоте-4 перейшло під повний контроль ЗСУ. Верховна Рада ухвалила закон, який має посилити захист дітей. Вирок Володимирові Балуху оголосять за два дні.