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      Выпуск новостей за 14:00: Запрет въезда россиянам в Украину. Законопроекты Президента

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 14:00 – за минувшие сутки не пустили 57 граждан Российской Федерации, поскольку те не смогли объяснить цель своей поездки, а у некоторых даже не было необходимых документов. Петр Порошенко внес в Раду два законопроекта: о расторжении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией и о выборах в Объединенных территориальных общинах.

      Также в выпуске:

      Крымскотатарские активисты привезли украинским пленным морякам собранные на оккупированном полуострове вещи и продукты.

      Задержанные в Грузии украинцы ждут решения следователя.

      Двоюродной сестре Олега Сенцова – Наталье Каплан – сделают новый вид на жительство в Украине.

      Теги: Новости России Петр Порошенко Госпогранслужба Законодательство Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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