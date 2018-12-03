Выпуск новостей за 14:00: Запрет въезда россиянам в Украину. Законопроекты Президента

Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 14:00 – за минувшие сутки не пустили 57 граждан Российской Федерации, поскольку те не смогли объяснить цель своей поездки, а у некоторых даже не было необходимых документов. Петр Порошенко внес в Раду два законопроекта: о расторжении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией и о выборах в Объединенных территориальных общинах.

Также в выпуске: Крымскотатарские активисты привезли украинским пленным морякам собранные на оккупированном полуострове вещи и продукты. Задержанные в Грузии украинцы ждут решения следователя. Двоюродной сестре Олега Сенцова – Наталье Каплан – сделают новый вид на жительство в Украине.