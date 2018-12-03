Выпуск новостей за 14:00: Запрет въезда россиянам в Украину. Законопроекты Президента
Выпуск новостей за 3 декабря по состоянию на 14:00 – за минувшие сутки не пустили 57 граждан Российской Федерации, поскольку те не смогли объяснить цель своей поездки, а у некоторых даже не было необходимых документов. Петр Порошенко внес в Раду два законопроекта: о расторжении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией и о выборах в Объединенных территориальных общинах.
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Источник: 24 канал
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