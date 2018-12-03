Випуск новин за 14:00: Заборона в'їзду росіянам в Україну. Законопроекти Президента

Випуск новин за 3 грудня станом на 14:00 – за минулу добу не пустили 57 громадян Російської Федерації, оскільки ті не змогли пояснити мету своєї поїздки, а в деяких навіть не було необхідних документів. Петро Порошенко вніс до Ради два законопроекти: про розірвання дії Договору про дружбу між Україною і Росією та про вибори в Об'єднаних територіальних громадах під час воєнного стану.

Також у випуску: Кримськотатарські активісти привезли українським полоненим морякам зібрані на окупованому півострові речі і продукти. Затримані в Грузії українці чекають на рішення слідчого. Двоюрідній сестрі Олега Сенцова – Наталії Каплан – зроблять нову посвідку на проживання в Україні.