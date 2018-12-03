Випуск новин за 14:00: Заборона в'їзду росіянам в Україну. Законопроекти Президента
Випуск новин за 3 грудня станом на 14:00 – за минулу добу не пустили 57 громадян Російської Федерації, оскільки ті не змогли пояснити мету своєї поїздки, а в деяких навіть не було необхідних документів. Петро Порошенко вніс до Ради два законопроекти: про розірвання дії Договору про дружбу між Україною і Росією та про вибори в Об'єднаних територіальних громадах під час воєнного стану.
Також у випуску:
Кримськотатарські активісти привезли українським полоненим морякам зібрані на окупованому півострові речі і продукти.
Затримані в Грузії українці чекають на рішення слідчого.
Двоюрідній сестрі Олега Сенцова – Наталії Каплан – зроблять нову посвідку на проживання в Україні.
Джерело: 24 канал
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