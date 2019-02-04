Выпуск новостей за 14:00: Жалоба на Луценко. Поджог кафе в Днепре

В выпуске новостей за 4 февраля по состоянию на 14:00 – на Юрия Луценко подали жалобу в Дисциплинарную комиссию за его участие в форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Петра Порошенко. В Днепре подожгли кафе с посетителями, вечером 3 февраля двое людей открыли двери в заведение и бросили туда воспламеняющиеся вещества.

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