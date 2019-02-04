Випуск новин за 14:00: Скарга на Луценка. Підпал кав'ярні у Дніпрі

У випуску новин за 4 лютого станом на 14:00 – на Юрія Луценка подали скаргу до Дисциплінарної комісії через його участь у форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" Петра Порошенка. У Дніпрі підпалили кав'ярню із відвідувачами, ввечері 3 лютого двоє людей відчинили двері до закладу і жбурнули туди займисту речовину.

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