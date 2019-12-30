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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей за 15:00: Автокатастрофа на Ровненщине. Самая молодая миллиардерша мира

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 15:00 – на Ровненщине в результате ДТП погиб 10-летний ребенок. Ночью на трассе Киев - Чоп водитель легковушки Reno не пропустил микроавтобус Volkswagen. От сильного удара тот вылетел на обочину. Тогда в них влетел третий автомобиль – Mercedes. 22-летняя Кайли Дженер – сестра Ким Кардашьян стала самой молодой миллиардершей в мире в 2019 году.

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      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
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