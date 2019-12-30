Випуск новин за 15:00: Автотроща на Рівненщині. Наймолодша мільярдерка світу

У випуску новин за 30 грудня станом на 15:00 – на Рівненщині внаслідок ДТП загинула 10-річна дитина. Вночі на трасі Київ – Чоп водій легковика Reno не пропустив мікроавтобус Volkswagen. Від сильного удару той вилетів на узбіччя. Тоді в них влетів третій автомобіль – Mercedes. 22-річна Кайлі Дженер – сестра Кім Кардашьян стала наймолодшою мільярдеркою у світі у 2019 році.

Також у випуску:

На фронті за добу відбулось сім атак. Бойовики стріляли із стрілецької зброї та гранатометів. На щастя, о бійшлось без втрат.

У мережі з'явились фото нардепа Нестора Шуфрича з полювання у Африці. Як виявилось, той вбивав екзотичних тварин із дозволом.

У Львові поліція вилучає із магазинів заборонену у місті піротехніку.