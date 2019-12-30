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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 15:00: Автотроща на Рівненщині. Наймолодша мільярдерка світу

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 грудня станом на 15:00 – на Рівненщині внаслідок ДТП загинула 10-річна дитина. Вночі на трасі Київ – Чоп водій легковика Reno не пропустив мікроавтобус Volkswagen. Від сильного удару той вилетів на узбіччя. Тоді в них влетів третій автомобіль – Mercedes. 22-річна Кайлі Дженер – сестра Кім Кардашьян стала наймолодшою мільярдеркою у світі у 2019 році.

      Також у випуску:

      На фронті за добу відбулось сім атак. Бойовики стріляли із стрілецької зброї та гранатометів. На щастя, обійшлось без втрат.

      У мережі з'явились фото нардепа Нестора Шуфрича з полювання у Африці. Як виявилось, той вбивав екзотичних тварин із дозволом. 

      У Львові поліція вилучає із магазинів заборонену у місті піротехніку.

       

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
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