16:27
19 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Трамп наследует Путина. Испанский стыд Навального
      Вєсті Кремля
      21:49, 18 октября
      Вести.UA: Молоток Зеленский. "Юзик" подрабатывает кассиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 15:00: ДТП с автомобилями такси. Новый председатель "Самопомочи"

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 15:00 – в Киеве на улице Вадима Гетьмана столкнулись два такси марки Uklon – Skoda Octavia и Mazda 3 – с пассажирами. В результате аварии пострадали два человека. На ХХ съезде партии "Самопомич" выбрали нового лидера. Так, председателем политсилы стала бывшая вице-спикер парламента Оксана Сыроед.

      Также в выпуске:

      Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Гладковскому.

      ГБР объявило подозрение двум правоохранителям, которые пытали мужчину.

      Впервые в истории NASA к звездам поднялся исключительно женский экипаж.

      blog_ava
      Суд продолжает избирать меру пресечения Гладковскому: фото
      сегодня
      728
      Теги: Аварии и ДТП Оксана Сыроид Самопомощь Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      сегодня , 16:01 Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      Ольга Черненко 245
      Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      сегодня , 15:40 Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      Інна Жолобович 2022
      О первых боях, границе с Россией и конфликтах с таможенниками: интервью с Дайнеко
      сегодня , 15:03 О первых боях, границе с Россией и конфликтах с таможенниками: интервью с Дайнеко
      Антон Голобородько 154
      Мітинги, націоналісти, Аваков та Коломойський: чому медовий місяць Зеленського вже закінчився
      сегодня , 15:00 Мітинги, націоналісти, Аваков та Коломойський: чому медовий місяць Зеленського вже закінчився
      Сергій Лещенко 87
      Украина победила Коломойского в суде Лондона
      сегодня , 13:00 Украина победила Коломойского в суде Лондона
      Сергій Фурса 250
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук