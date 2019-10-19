Выпуск новостей за 15:00: ДТП с автомобилями такси. Новый председатель "Самопомочи"

В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 15:00 – в Киеве на улице Вадима Гетьмана столкнулись два такси марки Uklon – Skoda Octavia и Mazda 3 – с пассажирами. В результате аварии пострадали два человека. На ХХ съезде партии "Самопомич" выбрали нового лидера. Так, председателем политсилы стала бывшая вице-спикер парламента Оксана Сыроед.

Также в выпуске: Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Гладковскому. ГБР объявило подозрение двум правоохранителям, которые пытали мужчину. Впервые в истории NASA к звездам поднялся исключительно женский экипаж.