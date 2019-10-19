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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 15:00: ДТП з автомобілями таксі. Нова голова "Самопомочі"

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 жовтня станом на 15:00 – у Києві на вулиці Вадима Гетьмана зіштовхнулися два таксі марки Uklon – Skoda Octavia и Mazda 3 – з пасажирами. В результаті аварії постраждали дві людини. На ХХ з’їзді партії "Самопоміч" обрали нового лідера. Так, головою політсили стала колишня віцеспікерка парламенту Оксана Сироїд.

      Також у випуску:

      Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід ексзаступнику секретаря РНБО Гладковському.

      ДБР оголосило підозру двом правоохоронцям, які катували чоловіка.

      Вперше в історії NASA до зірок піднявся винятково жіночий екіпаж.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Самопоміч Оксана Сироїд Аварії та ДТП
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