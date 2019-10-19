Випуск новин за 15:00: ДТП з автомобілями таксі. Нова голова "Самопомочі"

У випуску новин за 19 жовтня станом на 15:00 – у Києві на вулиці Вадима Гетьмана зіштовхнулися два таксі марки Uklon – Skoda Octavia и Mazda 3 – з пасажирами. В результаті аварії постраждали дві людини. На ХХ з’їзді партії "Самопоміч" обрали нового лідера. Так, головою політсили стала колишня віцеспікерка парламенту Оксана Сироїд.

Також у випуску: Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід ексзаступнику секретаря РНБО Гладковському. ДБР оголосило підозру двом правоохоронцям, які катували чоловіка. Вперше в історії NASA до зірок піднявся винятково жіночий екіпаж.