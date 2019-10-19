Випуск новин за 15:00: ДТП з автомобілями таксі. Нова голова "Самопомочі"
У випуску новин за 19 жовтня станом на 15:00 – у Києві на вулиці Вадима Гетьмана зіштовхнулися два таксі марки Uklon – Skoda Octavia и Mazda 3 – з пасажирами. В результаті аварії постраждали дві людини. На ХХ з’їзді партії "Самопоміч" обрали нового лідера. Так, головою політсили стала колишня віцеспікерка парламенту Оксана Сироїд.
Також у випуску:
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