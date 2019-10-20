Выпуск новостей за 15:00: ДТП с участием украинцев в Венгрии. Миссия МВФ
В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 15:00 – в Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами. Из-за сильного тумана автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате аварии пострадали 10 человек, их состояние тяжелое, но стабильное. Через несколько недель в Киев прибудет миссия МВФ, чтобы изучить новый бюджет Украины. Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов.
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