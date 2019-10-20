Випуск новин за 15:00: ДТП за участю українців в Угорщині. Місія МВФ

У випуску новин за 20 жовтня станом на 15:00 – в Угорщині у ДТП потрапив автобус з українцями. Через сильний туман автомобіль вилетів з дороги та врізався в дерево. Внаслідок аварії постраждали 10 людей, їх стан важкий, але стабільний. За кілька тижнів до Києва прибуде місія МВФ, аби вивчити новий бюджет України. Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов.

Також у випуску: Володимир Путін пожалівся Ангелі Меркель, що Україна не хоче відводити війська та реалізовувати формулу Штайнмаєра. Проросійські бойовики продовжують нехтувати домовленостями: другу добу поспіль обстрілюють ділянку розведення Золоте-4. На переговорах у Мінську українська сторона вимагала розпустити так звані "Л/ДНР". Голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.