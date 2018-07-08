Выпуск новостей за 15:00: ДТП с украинцами в России. Годовщина Волынской трагедии

В выпуске новостей за 8 июля по состоянию на 15:00 – на объездной дороге в России столкнулись микроавтобус с грузовиком, погибли два человека и еще пятеро получили травмы. Президент Польши приехал на Волынь, а президент Украины в польское село Сагрынь, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии.

Также в выпуске: Состояние пострадавших при взрыве на Ровенском полигоне стабилизируется. Игроки сборной Хорватии посвятили свою победу Украине. На Донбассе атаки врага продолжаются по всей линии фронта.