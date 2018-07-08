Випуск новин за 15:00: ДТП з українцями у Росії. Роковини Волинської трагедії

У випуску новин за 8 липня станом на 15:00 – на об'їзній дорозі у Росії зіткнулися мікроавтобус з вантажівкою, загинуло дві людини та ще п'ятеро отримали травми. Президент Польщі приїхав у Волинь, а Президент України у польське село Сагринь, аби вшанувати пам'ять жертв Волинської трагедії.

Також у випуску: Стан постраждалих під час вибуху на рівненському полігоні стабілізується. Гравці збірної Хорватії присвятили свою перемогу Україні. На Донбасі атаки ворога тривають по всій лінії фронту.