Випуск новин за 15:00: ДТП з українцями у Росії. Роковини Волинської трагедії

Випуск новин за 15:00: ДТП з українцями у Росії. Роковини Волинської трагедіїВипуск новин 22 Читать новость на русском
У випуску новин за 8 липня станом на 15:00 – на об'їзній дорозі у Росії зіткнулися мікроавтобус з вантажівкою, загинуло дві людини та ще п'ятеро отримали травми. Президент Польщі приїхав у Волинь, а Президент України у польське село Сагринь, аби вшанувати пам'ять жертв Волинської трагедії.
Також у випуску:
Стан постраждалих під час вибуху на рівненському полігоні стабілізується.
Гравці збірної Хорватії присвятили свою перемогу Україні.
На Донбасі атаки ворога тривають по всій лінії фронту.
Джерело: 24 канал
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