Выпуск новостей за 15:00: ДТП во Львове. Задержание диверсанта
В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 15:00 – под колеса автомобиля попал мотоциклист и его пассажир. Водитель автомобиля наехал на мотоциклиста, ведь тот, двигался по встречной полосе. От полученных травм пассажир мотоциклиста погиб на месте, а водитель мотоцикла с тяжелыми травмами в больнице. В Харькове задержали диверсанта, который хотел выстрелить из гранатомёта в поезд.
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Источник: 24 канал
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