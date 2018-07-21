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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 15:00: ДТП во Львове. Задержание диверсанта

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 15:00 – под колеса автомобиля попал мотоциклист и его пассажир. Водитель автомобиля наехал на мотоциклиста, ведь тот, двигался по встречной полосе. От полученных травм пассажир мотоциклиста погиб на месте, а водитель мотоцикла с тяжелыми травмами в больнице. В Харькове задержали диверсанта, который хотел выстрелить из гранатомёта в поезд.

Также в выпуске:

Белый Дом против референдума на Донбассе.

Полиция идентифицировала всех погибших на Житомирщине.

Прифронтовой Торецк празднует четвертую годовщину освобождения от оккупантов.

 

Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Выпуск новостей Аварии и ДТП Жертвы
Источник: 24 канал
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