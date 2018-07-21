Выпуск новостей за 15:00: ДТП во Львове. Задержание диверсанта

В выпуске новостей за 21 июля по состоянию на 15:00 – под колеса автомобиля попал мотоциклист и его пассажир. Водитель автомобиля наехал на мотоциклиста, ведь тот, двигался по встречной полосе. От полученных травм пассажир мотоциклиста погиб на месте, а водитель мотоцикла с тяжелыми травмами в больнице. В Харькове задержали диверсанта, который хотел выстрелить из гранатомёта в поезд.

Также в выпуске: Белый Дом против референдума на Донбассе. Полиция идентифицировала всех погибших на Житомирщине. Прифронтовой Торецк празднует четвертую годовщину освобождения от оккупантов.