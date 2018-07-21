Випуск новин за 15:00: ДТП у Львові. Затримання диверсанта

У випуску новин за 21 липня станом на 15:00 – під колеса автомобіля потрапив мотоцикліст та його пасажир. Водій автомобіля наїхав на мотоцикліста, адже той, рухався по зустрічній смузі. Від отриманих травм пасажир мотоцикліста загинув на місці, а водій байка з важкими травмами у лікарні. У Харкові затримали диверсанта, який хотів поцілити з граномета у потяг.

Також у випуску: Білий Дім проти референдуму на Донбасі. Поліція ідентифікувала всіх загиблих на Житомирщині. Прифронтовий Торецьк святкує четверту річницю звільнення від окупантів.