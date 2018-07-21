Випуск новин за 15:00: ДТП у Львові. Затримання диверсанта
У випуску новин за 21 липня станом на 15:00 – під колеса автомобіля потрапив мотоцикліст та його пасажир. Водій автомобіля наїхав на мотоцикліста, адже той, рухався по зустрічній смузі. Від отриманих травм пасажир мотоцикліста загинув на місці, а водій байка з важкими травмами у лікарні. У Харкові затримали диверсанта, який хотів поцілити з граномета у потяг.
Також у випуску:
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Поліція ідентифікувала всіх загиблих на Житомирщині.
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Джерело: 24 канал
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