Выпуск новостей за 15:00: Ежегодное обращение Порошенко. Угрозы главы РПЦ Кирилла
В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 15:00 – под бокал шампанского в последние минуты мы снова увидим в телеэфире новогоднее обращение гаранта. Ежегодно поздравления Порошенко похожи, меняются лишь его обещания. Глава РПЦ Кирилл пригрозил Вселенскому Патриарху Варфоломею страшным судом за предоставление украинской церкви автокефалии. Об этом говорится в его послании Константинополю.
Также в выпуске:
Двое украинских защитников этой ночью были ранены, боевики игнорируют Новогоднее перемирие.
В Украине официально стартовала президентская избирательная кампания.
В Австралии именно в эти минуты празднуют Новый год.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии