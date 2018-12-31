Выпуск новостей за 15:00: Ежегодное обращение Порошенко. Угрозы главы РПЦ Кирилла

В выпуске новостей за 31 декабря по состоянию на 15:00 – под бокал шампанского в последние минуты мы снова увидим в телеэфире новогоднее обращение гаранта. Ежегодно поздравления Порошенко похожи, меняются лишь его обещания. Глава РПЦ Кирилл пригрозил Вселенскому Патриарху Варфоломею страшным судом за предоставление украинской церкви автокефалии. Об этом говорится в его послании Константинополю.

Также в выпуске: Двое украинских защитников этой ночью были ранены, боевики игнорируют Новогоднее перемирие. В Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. В Австралии именно в эти минуты празднуют Новый год.