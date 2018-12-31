Випуск новин за 15:00: Щорічне звернення Порошенка. Погрози глави РПЦ Кирила

У випуску новин за 31 грудня станом на 15:00 – під келих шампанського в останні хвилини року ми знову побачимо у телеефірі новорічне звернення гаранта. Щороку привітання Порошенка схожі, змінюються лише його обіцянки. Глава РПЦ Кирил пригрозив вселенському патріарху Варфоломію страшним судом за надання українській церкві автокефалії. Про це йдеться в його посланні Константинополю.

Також у випуску: Двох українських захисників цієї ночі було поранено, бойовики ігнорують Новорічне перемир'я. В Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія. У Австралії саме в ці хвилини святкують Новий рік.