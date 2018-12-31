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      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Випуск новин за 15:00: Щорічне звернення Порошенка. Погрози глави РПЦ Кирила

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 грудня станом на 15:00 – під келих шампанського в останні хвилини року ми знову побачимо у телеефірі новорічне звернення гаранта. Щороку привітання Порошенка схожі, змінюються лише його обіцянки. Глава РПЦ Кирил пригрозив вселенському патріарху Варфоломію страшним судом за надання українській церкві автокефалії. Про це йдеться в його посланні Константинополю.

      Також у випуску:

      Двох українських захисників цієї ночі було поранено, бойовики ігнорують Новорічне перемир'я.

      В Україні офіційно стартувала президентська виборча кампанія.

      У Австралії саме в ці хвилини святкують Новий рік.

      Теги: РПЦ Випуск новин Петро Порошенко Новорічні свята
      Джерело: 24 канал
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