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      Выпуск новостей за 15:00: Гнап не идет в президенты. ДТП на Николаевщине

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 15:00 – экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко. На Николаевщине столкнулось два грузовика, водитель грузового Mercedes не справился с управлением, три человека погибло.

      Также в выпуске:

      В течение прошедших суток на фронте были интенсивные обстрелы из минометов и артиллерии, один военный ранен.

      В Украине начались проверки избирательных участков на безопасность. В частности, спасатели проверяют состояние эвакуационных выходов и противопожарного водоснабжения.

      blog_ava
      Главные новости 1 марта: объединение Садового и Гриценко и решение суда в Гааге об Украине
      сегодня
      1920
      Теги: Новости Николаева Аварии и ДТП Выборы Президента 2019 Дмитрий Гнап Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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