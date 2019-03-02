Выпуск новостей за 15:00: Гнап не идет в президенты. ДТП на Николаевщине

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 15:00 – экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко. На Николаевщине столкнулось два грузовика, водитель грузового Mercedes не справился с управлением, три человека погибло.

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В течение прошедших суток на фронте были интенсивные обстрелы из минометов и артиллерии, один военный ранен.

В Украине начались проверки избирательных участков на безопасность. В частности, спасатели проверяют состояние эвакуационных выходов и противопожарного водоснабжения.