Выпуск новостей за 15:00: Гнап не идет в президенты. ДТП на Николаевщине
В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 15:00 – экс-журналист Дмитрий Гнап заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов и поддерживает экс-министра обороны Анатолия Гриценко. На Николаевщине столкнулось два грузовика, водитель грузового Mercedes не справился с управлением, три человека погибло.
Также в выпуске:
В течение прошедших суток на фронте были интенсивные обстрелы из минометов и артиллерии, один военный ранен.
В Украине начались проверки избирательных участков на безопасность. В частности, спасатели проверяют состояние эвакуационных выходов и противопожарного водоснабжения.
Источник: 24 канал
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