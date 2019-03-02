Випуск новин за 15:00: Гнап не йде в президенти. ДТП на Миколаївщині

У випуску новин за 2 березня станом на 15:00 – екс-журналіст Дмитро Гнап заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів та підтримує екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. На Миколаївщині зіштовхнолося дві вантажівки, водій вантажного Mercedes не впорався з керуванням, троє людей загинуло.

Також у випуску: Минулої доби на фронті були інтенсивні обстріли з мінометів та артилерії, один військовий поранений. В Україні почалися перевірки виборчих дільниць на безпеку. Зокрема, рятувальники перевіряють стан евакуаційних виходів та протипожежного водопостачання.