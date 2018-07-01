Выпуск новостей за 15:00: Июльские изменения в Украине. Авария в Германии

В выпуске новостей за 1 июля по состоянию на 15:00 – с 1 июля украинцев ждет ряд изменений, связанных с ежемесячными выплатами, медицинской реформой и банковской системой. В Германии автобус с детьми въехал в карету скорой помощи.

Также в выпуске: Хлебное перемирие на Востоке: боевики нарушают тишину.



Украина отмечает 26 годовщину ВМС ВСУ.



В Украине побывали участники "Солнечного путешествия".