Випуск новин за 15:00: Липневі зміни в Україні. Аварія у Німеччині

Випуск новин за 15:00: Липневі зміни в Україні. Аварія у НімеччиніВипуск новин 23 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 липня станом на 15:00 – з 1 липня на українців чекає низка змін, пов'язаних зі щомісячними виплатами, медичною реформою та банківською системою. У Німеччині автобус із дітьми в'їхав у карету швидкої допомоги.
Також у випуску:
Хлібне перемир'я на Сході: бойовики порушують тишу.
Україна відзначає 26 річницю ВМС ЗСУ.
В Україні побували учасники "Сонячної подорожі".
Джерело: 24 канал
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