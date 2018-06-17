Выпуск новостей за 15:00: Македония станет Северной. В Казахстане перевернулся поезд

В выпуске новостей за 17 июня по состоянию на 15:00 – МИД Греции и Македонии подписали историческое соглашение о переименовании бывшей Югославской Республики, теперь она будет называться Северная Македония. Пассажирский поезд в Казахстане сошел с рельсов, один человек погиб, еще трое госпитализированы.

Также в выпуске: В киеве прошел Марш равенства. Ситуация на фронте. Десантники учатся эвакуироваться с высоты несколько сотен метров.