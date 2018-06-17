Випуск новин за 15:00: Македонія стане Північною. У Казахстані перекинувся поїзд
У випуску новин за 17 червня станом на 15:00 – МЗС Греції та Македонії підписали історичну угоду про перейменування колишньої Югославської Республіки, тепер вона називатиметься Північна Македонія. Пасажирський поїзд у Казахстані зійшов із рейок, одна людина загинула, ще троє госпіталізовані.
Також у випуску:
У києві відбувся Марш рівності.
Ситуація на фронті.
Десантники вчаться евакуйовуватись з висоти кількасот метрів.
Джерело: 24 Канал
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