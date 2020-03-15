Выпуск новостей за 15:00: Поиски пропавших рыбаков. Новые подозрения на коронавирус

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 15:00 – в Азовском море второй день продолжаются поиски пропавших рыбаков. Накануне в Бердянске трое мужчин вышли в море на деревянной лодке, но в указанное время не вернулись на берег. В Украине зафиксировали 12 новых подозрений на коронавирус.

Также в выпуске: Список российских предприятий под санкциями США пополнили еще две компании. Несмотря на карантин, на Харьковщине стартовали промежуточные выборы народного депутата. Украина впервые отправила на переработку 20 тонн использованных батареек.