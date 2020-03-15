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      Выпуск новостей за 15:00: Поиски пропавших рыбаков. Новые подозрения на коронавирус

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 15:00 – в Азовском море второй день продолжаются поиски пропавших рыбаков. Накануне в Бердянске трое мужчин вышли в море на деревянной лодке, но в указанное время не вернулись на берег. В Украине зафиксировали 12 новых подозрений на коронавирус.

      Также в выпуске:

      Список российских предприятий под санкциями США пополнили еще две компании.

      Несмотря на карантин, на Харьковщине стартовали промежуточные выборы народного депутата.

      Украина впервые отправила на переработку 20 тонн использованных батареек.

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      Теги: Бердянск Новости Запорожья Выпуск новостей
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