Випуск новин за 15:00: Пошуки зниклих рибалок. Нові підозри на коронавірус

У випуску новин за 15 березня станом на 15:00 – в Азовському морі другий день тривають пошуки зниклих рибалок. Напередодні в Бердянську троє чоловіків вийшли в море на дерев'яному човні, але у зазначений час не повернулись на берег. В Україні зафіксували 12 нових підозр на коронавірус.

Також у випуску: Список російських підприємств під санкціями США поповнили ще дві компанії. Попри карантин, на Харківщині стартували проміжні вибори народного депутата. Україна вперше відправила на переробку 20 тонн використаних батарейок.