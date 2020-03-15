Випуск новин за 15:00: Пошуки зниклих рибалок. Нові підозри на коронавірус
У випуску новин за 15 березня станом на 15:00 – в Азовському морі другий день тривають пошуки зниклих рибалок. Напередодні в Бердянську троє чоловіків вийшли в море на дерев'яному човні, але у зазначений час не повернулись на берег. В Україні зафіксували 12 нових підозр на коронавірус.
Також у випуску:
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