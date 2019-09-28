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      Выпуск новостей за 15:00: Порошенко посетил Гонтареву. Нацсоюз осудил Мендель

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 сентября по состоянию на 15:00 – супруги Порошенко посетили в Лондоне экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву. Привезли поздравления и футболку с карикатурой, на которой она с перебинтованной ногой. "Худшая из возможных реакций власти" – так Нацсоюз журналистов оценивает поведение президентского пресс-секретаря Юлии Мендель.

      Также в выпуске:

      Накануне Международного дня пожилых людей на столичном Подоле парадом прошли несколько сотен пенсионеров.

      Курт Волкер уходит в отставку со своего поста специального представителя Госдепартамента США по Украине.

      Снова погибший на фронте. Во время обстрела на Донбассе враг смертельно ранил украинского военного.

      Двое людей попали в реанимацию в Сумах после взрыва на заводе. Инцидент произошел на предприятии, где изготавливают пробки для пластиковых бутылок.

      И в который раз за неделю маршрутка столкнулась с грузовиком. На этот раз в Черкасской области, пострадали 11 человек.

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      Теги: Валерия Гонтарева Юлия Мендель Выпуск новостей Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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