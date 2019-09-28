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      Випуск новин за 15:00: Порошенко відвідав Гонтареву. Нацспілка засудила Мендель

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 вересня станом на 15:00 – подружжя Порошенків відвідало у Лондоні ексглаву Національного банку України Валерію Гонтареву. Привезли вітання і футболку з карикатурою, на котрій вона з перебинтованою ногою. "Найгірша з можливих реакцій влади" – так Нацспілка журналістів оцінює поведінку президентської речниці Юлії Мендель.

      Також у випуску:

      Напередодні Міжнародного дня людей похилого віку на столичному Подолі парадом пройшли декілька сотень пенсіонерів.

      Курт Волкер іде у відставку зі своєї посади Спеціального представника Держдепартаменту США по Україні.

      Знову загиблий на фронті. Під час обстрілу на Донбасі ворог смертельно поранив українського військового.

      Двоє людей потрапили до реанімації в Сумах після вибуху на заводі. Інцидент трапився на підприємстві, де виготовляють пробки для пластикових пляшок. 

      І вкотре за тиждень маршрутка зіткнулась із вантажівкою. Цього разу на Черкащині, постраждали 11 людей.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Юлія Мендель Валерія Гонтарева Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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