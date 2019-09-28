Випуск новин за 15:00: Порошенко відвідав Гонтареву. Нацспілка засудила Мендель

У випуску новин за 28 вересня станом на 15:00 – подружжя Порошенків відвідало у Лондоні ексглаву Національного банку України Валерію Гонтареву. Привезли вітання і футболку з карикатурою, на котрій вона з перебинтованою ногою. "Найгірша з можливих реакцій влади" – так Нацспілка журналістів оцінює поведінку президентської речниці Юлії Мендель.

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Курт Волкер іде у відставку зі своєї посади Спеціального представника Держдепартаменту США по Україні.

Знову загиблий на фронті. Під час обстрілу на Донбасі ворог смертельно поранив українського військового.

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І вкотре за тиждень маршрутка зіткнулась із вантажівкою. Цього разу на Черкащині, постраждали 11 людей.