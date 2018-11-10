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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Выпуск новостей за 15:00: псевдовыборы боевиков. Корь в Украине

      Выпуск новостей 88 Читати новину українською

      Выпуск новостей за 10 ноября по состоянию на 15:00 – псевдовыборы в фейковых республиках запланированы на завтра, однако результаты уже известны, ведь их давно нарисовали в Кремле. Из-за кори за неполный 2018 год умерло 15 человек, 36 тысяч – на больничных койках.

      Также в выпуске:

      В Турции на военной базе взорвались боеприпасы: 4 военнослужащих погибли, 25 получили ранения.

      На Донбассе погибли два наших защитника, за прошедшие сутки оккупанты 9 раз открывали огонь.

      В Париже проходит встреча по случаю столетия завершения Первой мировой войны.

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Новости Украины Новости Луганска Украина – Россия Новости Донецка Корь
      Источник: 24 канал
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