Выпуск новостей за 10 ноября по состоянию на 15:00 – псевдовыборы в фейковых республиках запланированы на завтра, однако результаты уже известны, ведь их давно нарисовали в Кремле. Из-за кори за неполный 2018 год умерло 15 человек, 36 тысяч – на больничных койках.

Также в выпуске: В Турции на военной базе взорвались боеприпасы: 4 военнослужащих погибли, 25 получили ранения. На Донбассе погибли два наших защитника, за прошедшие сутки оккупанты 9 раз открывали огонь. В Париже проходит встреча по случаю столетия завершения Первой мировой войны.