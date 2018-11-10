Выпуск новостей за 15:00: псевдовыборы боевиков. Корь в Украине
Выпуск новостей за 10 ноября по состоянию на 15:00 – псевдовыборы в фейковых республиках запланированы на завтра, однако результаты уже известны, ведь их давно нарисовали в Кремле. Из-за кори за неполный 2018 год умерло 15 человек, 36 тысяч – на больничных койках.
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Источник: 24 канал
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