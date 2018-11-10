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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      Випуск новин за 15:00: Кір в Україні. Псевдовибори бойовиків

      Випуск новин 43 Читать новость на русском

      Випуск новин за 10 листопада станом на 15:00 – через кір за неповний 2018 рік померло 15 людей, 36 тисяч – на лікарняних ліжках. Псевдовибори у фейкових республіках заплановані на завтра, проте результати уже відомі, адже їх давно намалювали у Кремлі.

      Також у випуску:

      У Туреччині на військовій базі вибухнули боєприпаси: 4 військовослужбовців загинуло, 25 отримали поранення.

      На Донбасі двоє наших захисників загинуло, упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь.

      В Парижі відбувається зустріч з нагоди сторіччя завершення Першої світової війни.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Луганська Випуск новин Кір Новини Донецька
      Джерело: 24 канал
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