Випуск новин за 15:00: Кір в Україні. Псевдовибори бойовиків
Випуск новин за 10 листопада станом на 15:00 – через кір за неповний 2018 рік померло 15 людей, 36 тисяч – на лікарняних ліжках. Псевдовибори у фейкових республіках заплановані на завтра, проте результати уже відомі, адже їх давно намалювали у Кремлі.
Також у випуску:
У Туреччині на військовій базі вибухнули боєприпаси: 4 військовослужбовців загинуло, 25 отримали поранення.
На Донбасі двоє наших захисників загинуло, упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь.
В Парижі відбувається зустріч з нагоди сторіччя завершення Першої світової війни.
Джерело: 24 канал
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