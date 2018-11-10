Випуск новин за 15:00: Кір в Україні. Псевдовибори бойовиків

Випуск новин за 10 листопада станом на 15:00 – через кір за неповний 2018 рік померло 15 людей, 36 тисяч – на лікарняних ліжках. Псевдовибори у фейкових республіках заплановані на завтра, проте результати уже відомі, адже їх давно намалювали у Кремлі.

Також у випуску: У Туреччині на військовій базі вибухнули боєприпаси: 4 військовослужбовців загинуло, 25 отримали поранення. На Донбасі двоє наших захисників загинуло, упродовж минулої доби окупанти 9 разів відкривали вогонь. В Парижі відбувається зустріч з нагоди сторіччя завершення Першої світової війни.