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      Выпуск новостей за 15:00: Смертельное ДТП на Николаевщине. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 15:00 – ужасная авария сегодня утром произошла на Николаевщине, там вблизи поселка Казанка столкнулись Opel и Mazda. В результате ДТП – восемь погибших, из них трое дети. Новогодняя ночь на фронте выдалась относительно спокойной, однако отсутствие обстрелов тяжелым оружием враг этой ночью компенсировал "салютами" из стрелкового.

      Также в выпуске:

      Зеленский идет в Президенты.

      В канун Нового года в российском Магнитогорске рухнул дом из-за утечки газа, есть погибшие.

      В Европейском суде по правам человека наконец зарегистрировали документы от Украины относительно аннексии Крыма.

      Теги: Война на Донбассе Новости Николаева Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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