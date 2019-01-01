Выпуск новостей за 15:00: Смертельное ДТП на Николаевщине. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 15:00 – ужасная авария сегодня утром произошла на Николаевщине, там вблизи поселка Казанка столкнулись Opel и Mazda. В результате ДТП – восемь погибших, из них трое дети. Новогодняя ночь на фронте выдалась относительно спокойной, однако отсутствие обстрелов тяжелым оружием враг этой ночью компенсировал "салютами" из стрелкового.
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Источник: 24 канал
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