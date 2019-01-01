Випуск новин за 15:00: Смертельна ДТП на Миколаївщині. Ситуація на фронті
У випуску новин за 1 січня станом на 15:00 – жахлива аварія сьогодні зранку сталася на Миколаївщині, там поблизу селища Казанка зіткнулись Opel та Mazda. Внаслідок ДТП – восьмеро загиблих, з них троє діти. Новорічна ніч на фронті видалася відносно спокійною, проте відсутність обстрілів важкою зброєю ворог цієї ночі компенсував "салютами" зі стрілецької.
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Джерело: 24 канал
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