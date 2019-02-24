Выпуск новостей за 15:00: Смертельное ДТП в России. Обстрелы оккупантов на Донбассе

В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 15:00 – в Санкт-Петербурге пьяный водитель на BMW на полной скорости протаранил группу людей. Двое из них погибли на месте, еще четверо попали в больницу. За рулем был нетрезвый 29-летний уроженец Азербайджана. Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. Только за последние сутки враг обстрелял позиции ВСУ 44 раза.

Также в выпуске: Спикер парламента Молдовы Адриан Канду заявил, что Россия пытается вмешиваться в парламентские выборы. Центр Италии накрыл мощный шторм, по меньшей мере, четыре человека умерли.