16:59
24 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 MARUV ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК

      Выпуск новостей за 15:00: Смертельное ДТП в России. Обстрелы оккупантов на Донбассе

      Выпуск новостей 28 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 февраля по состоянию на 15:00 – в Санкт-Петербурге пьяный водитель на BMW на полной скорости протаранил группу людей. Двое из них погибли на месте, еще четверо попали в больницу. За рулем был нетрезвый 29-летний уроженец Азербайджана. Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. Только за последние сутки враг обстрелял позиции ВСУ 44 раза.

      Также в выпуске:

      Спикер парламента Молдовы Адриан Канду заявил, что Россия пытается вмешиваться в парламентские выборы.

      Центр Италии накрыл мощный шторм, по меньшей мере, четыре человека умерли.

      blog_ava
      Никаких гастролей по России: MARUV поставили условие для участия в Евровидении-2019
      сегодня
      1177
      Теги: Новости России Война на Донбассе Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Луганска: покупка аттестата Украины как способ вырваться отсюда
      сегодня , 16:01 Письмо из Луганска: покупка аттестата Украины как способ вырваться отсюда
      Ольга Черненко 1609
      5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости
      сегодня , 11:49 5 самых распространенных ошибок при покупке недвижимости
      778
      Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу
      сегодня , 09:01 Посилення боїв на Донбасі: Росія готується до наступу
      Олексій Чибісов 10013
      Хочу чтобы наступил мир и чтобы наконец это закончилось, – MARUV о войне в Донбассе
      сегодня , 02:00 Хочу чтобы наступил мир и чтобы наконец это закончилось, – MARUV о войне в Донбассе
      1986
      Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      23 февраля , 22:01 Хід силовиками: кого підтримають на виборах МВС, ГПУ та СБУ
      Наталя Ромашова 15266
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук