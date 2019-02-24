Випуск новин за 15:00: Смертельна ДТП в Росії. Обстріли окупантів на Донбасі
У випуску новин за 24 лютого станом на 15:00 – у Санкт-Петербурзі п'яний водій на BMW на повній швидкості протаранив групу людей. Двоє з них загинули на місці, ще четверо – потрапили до лікарні. За кермом був нетверезий 29-річний уродженець Азербайджану. Проросійські бойовики продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Лише за останню добу ворог обстріляв позиції ЗСУ 44 рази.
Також у випуску:
Спікер парламенту Молдови Адріан Канду заявив, що Росія намагається втручатися у парламентські вибори.
Центр Італії накрив потужний шторм, щонайменше чотири людини померли.
Джерело: 24 канал
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