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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 15:00: Железнодорожная авария в Дании. Автоматическая индексация пенсий

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 15:00 – в Дании на мосту Сторебилт произошла железнодорожная авария. Пассажирский поезд в 7:30 столкнулся с неизвестным предметом и совершил экстренное торможение. Правительство подтвердило намерение ввести автоматическую индексацию пенсионного обеспечения. При ее начислении будут принимать во внимание рост средней зарплаты и уровень инфляции в стране

      Также в выпуске:

      Во Львове умер пострадавший от взрыва на рождественской ярмарке.

      Государство частично будет компенсировать стоимость муниципальной няни.

      В Борисполе пьяный мужчина залез на главную елку города.

      Теги: Деньги Аварии и ДТП Дания Пенсіонери Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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