Выпуск новостей за 15:00: Железнодорожная авария в Дании. Автоматическая индексация пенсий
В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 15:00 – в Дании на мосту Сторебилт произошла железнодорожная авария. Пассажирский поезд в 7:30 столкнулся с неизвестным предметом и совершил экстренное торможение. Правительство подтвердило намерение ввести автоматическую индексацию пенсионного обеспечения. При ее начислении будут принимать во внимание рост средней зарплаты и уровень инфляции в стране
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Источник: 24 канал
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