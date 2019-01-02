Випуск новин за 15:00: Залізнична аварія у Данії. Автоматична індексація пенсій
У випуску новин за 2 січня станом на 15:00 – у Данії на мосту Сторебілт сталася залізнична аварія. Пасажирський потяг о 7:30 зіштовхнувся з невідомим предметом та здійснив екстрене гальмування. Уряд підтвердив намір запровадити автоматичну індексацію пенсійного забезпечення. Під час її нарахування братимуть до уваги зростання середньої зарплати та рівень інфляції в країні.
Також у випуску:
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Держава частково компенсуватиме вартість муніципальної няні.
У Борисполі п'яний чоловік заліз на головну ялинку міста.
Джерело: 24 канал
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