Випуск новин за 15:00: Залізнична аварія у Данії. Автоматична індексація пенсій

У випуску новин за 2 січня станом на 15:00 – у Данії на мосту Сторебілт сталася залізнична аварія. Пасажирський потяг о 7:30 зіштовхнувся з невідомим предметом та здійснив екстрене гальмування. Уряд підтвердив намір запровадити автоматичну індексацію пенсійного забезпечення. Під час її нарахування братимуть до уваги зростання середньої зарплати та рівень інфляції в країні.

Також у випуску: У Львові помер постраждалий від вибуху на різдвяному ярмарку. Держава частково компенсуватиме вартість муніципальної няні. У Борисполі п'яний чоловік заліз на головну ялинку міста.