Выпуск новостей за 16:00: Дело против Коломойского. Распределение миллиарда Порошенко
В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 16:00 – Высокий суд Лондона отказался от дела против Коломойского. После такого решения дело, вероятно, закроют. Президент Украины поехал к студентам, чтобы рассказать о том, куда будут тратить миллиард гривен из его фонда, о существовании которого 22 ноября депутаты узнали случайно.
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Источник: 24 канал
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