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      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 16:00: Дело против Коломойского. Распределение миллиарда Порошенко

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 16:00 – Высокий суд Лондона отказался от дела против Коломойского. После такого решения дело, вероятно, закроют. Президент Украины поехал к студентам, чтобы рассказать о том, куда будут тратить миллиард гривен из его фонда, о существовании которого 22 ноября депутаты узнали случайно.

      Также в выпуске:

      Пророссийские военные четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

      Журналисты-расследователи программы "Схемы" выяснили, что Виктор Медведчук тайно встретился с Петром Порошенко.

      Депутаты от БПП отменили свои решения во время голосования за бюджет-2019.

      Россия заставляет всех жителей Крыма получать российские паспорта.

       

      Теги: Петр Порошенко Судьи Приватбанк Игорь Коломойский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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