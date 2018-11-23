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      Випуск новин за 16:00: Справа проти Коломойського. Розподіл мільярда Порошенка

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 листопада станом на 16:00 – Високий суд Лондона відмовився від справи проти Коломойського. Після такого рішення справу, ймовірно, закриють. Президент України поїхав до студентів, аби розповісти про те, куди витрачатимуть мільярд гривень із його фонду, про існування якого 22 листопада депутати дізналися випадково.

      Також у випуску:

      Проросійські військові чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України.

      Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" з'ясували, що Віктор Медведчук таємно зустрівся з Петром Порошенко.

      Депутати від БПП скасували свої рішення під час голосування за бюджет-2019.

      Росія змушує всіх жителів Криму отримувати російські паспорти.

       

      Теги: Петро Порошенко Ігор Коломойський Приватбанк Судді Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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