Выпуск новостей за 16:00: Дело Зайцевой. Захват лайнера в РФ
В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 16:00 – правоохранители разыскали врача-нарколога, которая осматривала Елену Зайцеву сразу после ДТП. Пассажир рейса "Аэрофлота" из Сургута в Москву захватил самолет и якобы требовал направить лайнер в Афганистан.
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Источник: 24 канал
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