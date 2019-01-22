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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Выпуск новостей за 16:00: Дело Зайцевой. Захват лайнера в РФ

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 января по состоянию на 16:00 – правоохранители разыскали врача-нарколога, которая осматривала Елену Зайцеву сразу после ДТП. Пассажир рейса "Аэрофлота" из Сургута в Москву захватил самолет и якобы требовал направить лайнер в Афганистан.

      Также в выпуске:

      Украина отмечает День Соборности.

      В Киеве десятки украинцев собрались, чтобы почтить память первых погибших Героев Небесной Сотни.

      Подробности пожара на судах вблизи Керченского пролива.

      Теги: авиация Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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