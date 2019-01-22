Випуск новин за 16:00: Справа Зайцевої. Захоплення лайнеру в РФ
У випуску новин за 22 січня станом на 16:00 – правоохоронці розшукали лікаря-нарколога, яка оглядала Олену Зайцеву одразу після ДТП. Пасажир рейсу "Аерофлоту" із Сургута до Москви захопив літак і нібито вимагав направити лайнер до Афганістану.
Також у випуску:
Україна відзначає День Соборності.
У Києві десятки українців зібралися, аби вшанувати пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні.
Подробиці пожежі на суднах поблизу Керченської протоки.
Джерело: 24 канал
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