Випуск новин за 16:00: Справа Зайцевої. Захоплення лайнеру в РФ

У випуску новин за 22 січня станом на 16:00 – правоохоронці розшукали лікаря-нарколога, яка оглядала Олену Зайцеву одразу після ДТП. Пасажир рейсу "Аерофлоту" із Сургута до Москви захопив літак і нібито вимагав направити лайнер до Афганістану.

Також у випуску: Україна відзначає День Соборності. У Києві десятки українців зібралися, аби вшанувати пам'ять перших загиблих Героїв Небесної Сотні. Подробиці пожежі на суднах поблизу Керченської протоки.