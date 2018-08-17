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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ
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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Выпуск новостей за 16:00: ДТП в Киеве. Экстренная посадка самолетов

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 16:00 – в Киеве таксист под наркотиками попал в ДТП, пассажирка погибла. В Южной Америке экстренно садятся самолеты.

Также в выпуске:

Во Львове графитчик, что расписывал дом, ударил полицейского ножом в грудную клетку.

Сегодня суд присяжных объявит приговор Полу Манафорту.

В Киеве полицейские задержали почти 80 молодых людей спортивного телосложения с дубинками и ножами.

Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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