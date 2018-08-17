Выпуск новостей за 16:00: ДТП в Киеве. Экстренная посадка самолетов

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 16:00 – в Киеве таксист под наркотиками попал в ДТП, пассажирка погибла. В Южной Америке экстренно садятся самолеты.

Также в выпуске: Во Львове графитчик, что расписывал дом, ударил полицейского ножом в грудную клетку. Сегодня суд присяжных объявит приговор Полу Манафорту. В Киеве полицейские задержали почти 80 молодых людей спортивного телосложения с дубинками и ножами.