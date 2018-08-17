Выпуск новостей за 16:00: ДТП в Киеве. Экстренная посадка самолетов
В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 16:00 – в Киеве таксист под наркотиками попал в ДТП, пассажирка погибла. В Южной Америке экстренно садятся самолеты.
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Источник: 24 канал
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